В Центре ИЗО откроется выставка памяти Кима Бритова

С 27 августа Центр Изо начинает принимать первых посетителей выставка памяти Кима Бритова - народного художника РФ, одного из основателей Владимирской школы живописи, участника Великой Отечественной войны, получившего две награды: «За отвагу» и «За освобождение Варшавы».

Творческое наследие Кима Бритова, базируясь на реалистических традициях XIX - второй половины XX вв., - глубоко национально. Его произведения, обрели яркие индивидуальные черты благодаря тому, что художник вкладывал в них и свой взгляд на мир.

Его творчество опиралось на традиции русского реалистического искусства, уходило своими корнями глубоко в русскую историю. Ежегодно, живописец экспонировал свои произведения на областных, региональных и республиканских выставках.

Проявив себя принципиальной активной творческой личностью, он занимал место председателя Владимирского отделения Союза художников РСФСР, долгие годы находился в составе правления. Сейчас его работы находятся в музеях, картинных галереях и частных собраниях по всему миру.

Выставка будет работать до 27 сентября. Цена билета: 50-100 рублей. Посещение выставки только в медицинской маске, группа посетителей - не более 5 человек.