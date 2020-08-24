Во Владимире за три года в результате ЭКО родилось 900 малышей

Во Владимирской области благодаря реализации национального проекта «Демография» до конца этого года выполнят не менее 900 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. За семь месяцев текущего года во Владимирской области было выполнено 436 процедур экстракорпорального оплодотворения, на учет по беременности встали 86 женщин. В результате процедуры ЭКО появилось на свет 117 малышей. В среднем каждая третья процедура ЭКО приводит к беременности, что считается хорошим показателе. Всего с 2017 года по настоящий момент в результате ЭКО во Владимирской области родилось 740 детей. С 2015 года ЭКО стали проводить и во владимирских клиниках и сейчас большинство владимирских пациенток проходят ЭКО, не выезжая за пределы области.