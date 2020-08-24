В Киржаче предприниматель обманул сотрудников с зарплатой

Прокуратура Киржачского района провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда у ИП Бабушкиной Н.В., выявившую нарушения. В период нерабочих дней в марте и апреле, во время которых должна была сохраняться заработная плата, предприниматель издал приказ, которым работникам объявлен простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника, с оплатой времени простоя 2/3 должностного оклада. Но этот нормативный акт являлся мнимым и ничтожным, поскольку указанный период сам по себе был нерабочим и не требовал выхода сотрудников на работу. Оплата в указанный период должна производиться исходя из среднего заработка. В итоге после вмешательства прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо, а заработная плата выплачена в полном объеме. Так же прокурором района в отношении ИП Бабушкиной Н.В. вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении за выплату заработной платы не в полном объеме, виновник привлечен к административной ответственности.