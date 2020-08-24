В Кольчугино водителей полиции перед рейсами медики осматривали с нарушениями

Местный индивидуальный предприниматель, согласно госконтракту, должен был проводить медицинские предрейсовые осмотры сотрудников ОМВД России по Кольчугинскому району в этом году. Но делать это он должен был исключительно по адресам, указанным в выданной лицензии в качестве мест осуществления лицензируемого вида деятельности. Проверкой установлено, что он осуществлял осмотры в здании ОМВД района, однако, данный адрес не указан в приложении к лицензии. Кроме того, проводить предрейсовые осмотры предприниматель должен был лично, однако он делал это не сам, а заключив договор подряда с физическим лицом, не имеющим специального сертификата. За осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией предпринимателя оштрафовали.