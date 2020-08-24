В Селивановском районе отремонтируют детскую поликлинику

Отремонтировать поликлинику планируют до конца этого года. Как сообщил и.о. главного врача Селивановской центральной районной больницы Евгений Дунаев, здесь появится «бережливая поликлиника», открытая регистратура, комфортные места ожидания, игровая зона, комната для кормления грудных детей, инфомат, электронное табло, навигационные таблички и другие атрибуты современной поликлиники. Для мам с маленькими детьми на уличной территории оборудуют крытые колясочные. Кроме того, будут отремонтированы кабинеты врачей, санитарные комнаты, холл и входная группа. Кроме того, у входа в поликлинику появятся пандус, автоматические двери и кнопка вызова персонала. При этом санитарные комнаты будут приспособлены для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Также для поликлиники уже закупили современное медицинское оборудование – дефибриллятор, электрокардиограф, офтальмологические приборы. Ожидается поставка других изделий медицинского назначения и медицинской мебели.