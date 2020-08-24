Во Владимире эвакуируют ТЭЦ из-за очередного звонка о бомбе

Бурным выдалось утро у части сотрудников ТЭЦ. В какой-то момент к зданию подъехали силы полиции и МЧС и сообщили о необходимости эвакуировать сотрудников некоторых предприятий.

По словам некоторых очевидцев, которые уже активно публикуют видеоролики в социальных сетях, поступил звонок о бомбе внутри здания. Однако официально эту информацию в полиции не подтверждают, сказав, что пока у ни. Лишь в МЧС уточнили, что это не учения, но больше они в силу особенностей своей деятельности они сказать не могут.