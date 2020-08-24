Во Владимирской области за выходные произошло сразу три пожара из-за курения, есть погибшие

За прошедшие выходные на территории Владимирской области случилось сразу три пожара, где причиной назвали курение. Вернее неосоторожное обращение с огнем при курении.

Так, в 23.00 22 августа случился пожар в доме №2-б по улице Почаевская в городе Владимире. Пожарных вызвали соседи, увидевшие огонь в одной из квартир. Оказалось, что горит спальня. И хотя пожар был потушен, хозяйка 66 лет погибла. Как сообщают дознаватели МЧС России, скорее всего, к трагедии привела привычка женщины курить в постели.

В ночь на 24 августа загорелась квартира двухэтажного жилого дома в посёлке Панфилово Гусь-Хрустального района. И вновь предварительная причина происшествия – неосторожное обращение с огнём при курении. Погиб 61-летний хозяин.

Наконец, в ночь на 23 августа загорелась дача в СНТ "Железнодорожник" Александровского района. В результате пожара сгорела кровля и внутренняя отделка, а также имущество дома на общей площади 30 квадратных метров. На месте обнаружен погибший 70-летний мужчина. Он житель Московской области, на даче проживал с весны. Здесь возможных причин две - неосторожное обращение с огнём при курении или неисправность отопительного оборудования.