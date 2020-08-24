В Суздальском районе племянник избил и утопил родного дядю за то, что тот поджег его сарай

Жуткая история произошла в Суздальском районе, где родственники вместо того, чтобы жить мирно, объявили друг другу самую настоящую войну. Закончилось все трагически.

Как сообщает Слеком РФ по Владимирской области, который расследует дело в отношении 28-летнего мужчины (его обвиняют в убийстве и покушении на незаконный оборот наркотических средств), вечером 12 апреля 2020 года молодой человек набросил на своего 46-летнего дядю и сильно избил его ногами и палкой. После чего погрузил родственника в багажник автомобиля и вывез на берег реки Нерль. Там он связал руки и ноги потерпевшему, сбросил его в воду и удерживал тело ногой, пока мужчина не перестал подавать признаков жизни.

Плмянник и дядя в ссоре были довольно довно. Но на убийство, по словам следователей, парня толкнул поджог сарая дядей.

Уже в ходе следствия выяснилось, что 6 марта парень в интернете купил наркотическую смесь объемом 0,84 грамма на сумму около 8,5 тысяч рублей. Уголовное дело передано в суд.