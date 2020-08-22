Владимирская область в 2020 году по темпам строительства жилья опустилась на 23 место

860 тысяч квадратных метров жилья должно быть сдано во Владимирской области в 2020 году, - рассказал на пресс-конференции директор департамента строительства и архитектуры Михаил Романычев.

"На начало года Владимирская область была в числе лидеров по строительству жилья, в рейтинге Минстроя России занимала 16 строчку. По итогам первого полугодия пандемия коронавируса сдвинула регион до 23-й строки. Ситуацию оцениваю как достаточно рабочую. Мы прогнозируем выйти на установленные показатели. Сейчас выполнено порядка 42 процентов от плана. Сдано уже 359 тысяч квадратных метров жилья. Из них 112,9 тысяч квадратных метров – это многоквартирные дома", – сообщил он.

На 52 процента выполнен план по индивидуальному жилищному строительству – сдано 246,2 тысяч квадратных метров.