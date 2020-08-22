25 августа в Муроме стартуют международные соревнования вооруженных сил "Открытая вода"

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25 августа в Муроме на полигоне "Вантовый" пройдет торжественная церемония открытия традиционного уже международного конкурса понтонно-переправочных подразделений "Открытая вода-2020".

В финальных состязаниях встретятся команды от Западного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации и Народно-освободительной армии Китая. В шести этапах конкурса военнослужащим предстоит максимально быстро осуществить переправу на другой берег реки боевой техники с применением специальных средств инженерных войск: плавающих транспортеров ПТС-2, путепрокладчиков БАТ-2, паромно-мостовых машин ПММ-2М, понтонного парка ПП-2005М с буксирно-моторными катерами БМК-МО и БМК-МТ. Конкурс проходит в створах реки Ока, ширина которой в данном месте достигает 500 м, глубина – до 10 м, скорость течения 1,5 м в секунду.

При этом про коронавирус никто не забывал. Площадки проведения этапов и спецтехника регулярно обрабатываются дезинфицирующим раствором, участники соревнований прошли карантин и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Финальные состязания, награждение победителей и закрытие конкурса состоится 2 сентября.