В Селивановской ЦРБ будет отремонтирована детская поликлиника

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На ремонт и оснащение детской поликлиники из федерального и регионального бюджетов выделено свыше 8,7 млн рублей.

Как сообщил и.о. главного врача Селивановской центральной районной больницы Евгений Дунаев, здесь появится "бережливая поликлиника", открытая регистратура, комфортные места ожидания, игровая зона, комната для кормления грудных детей, инфомат, электронное табло, навигационные таблички и другие атрибуты современной поликлиники. Для мам с маленькими детьми на уличной территории оборудуют крытые колясочные. Кроме того, будут отремонтированы кабинеты врачей, санитарные комнаты, холл и входная группа. После ремонта детская поликлиника полностью преобразится – предстанет в современном дизайне и ярких цветовых решениях.

Для нужд детской поликлиники уже закуплено современное медицинское оборудование – дефибриллятор, электрокардиограф, офтальмологические приборы.