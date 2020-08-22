В Патриаршем саду во Владимире стартовала "Музыкальная экспедиция"

фото предоставлено АВО

21 августа в Патриаршем саду во Владимире состоялось торжественное открытие фестиваля «Музыкальная экспедиция». Масштабный музыкальный марафон проходит во Владимирской области в седьмой раз.

- В этом году фестиваль пройдёт на самобытных площадках Владимира, Судогодского и Петушинского районов, Юрьева-Польского и Гороховца. Желаю и артистам, и зрителям получить огромное удовольствие от общения с прекрасным. Все мы соскучились по таким замечательным культурным событиям за период коронавирусных ограничений! Искусство объединяет и открывает в нас всё самое лучшее, – отметил губернатор Владимир Сипягин.

Фестиваль открылся джазовой феерией.. Участниками концерта стали Мариам Мерабова (вокал), Борис Андрианов (виолончель), Вадим Эйленкриг (труба), а также группа Eilenkrig Crew в составе Дмитрия Илугдина (фортепиано), Армена Мкртычяна (бас-гитара) и Виталия Эпова (барабаны).

Следующей точкой на карте «Музыкальной экспедиции» 22 августа станут Дюкинские карьеры.