Ликеро-водочный завод "Владалко" продают на Авито за 350 миллионов

Фото из объявления на сайте "Авито".

На сайте объявлений о недвижимости "Авито" 20 августа появился новый лот - ликеро-водочный завод "Владалко". Нынешний владелец готов продать его за 350 миллионов рублей.

Вот что написано в объявлении:

"Продается действующий ликеро водочный завод в городе Владимир. Одно из старейших предприятий России с вековыми традициями производства алкогольных напитков. Все здания и земельный участок площадью 1.5 га в собственности... Предприятие продается без долгов.Опытные руководители и технологи готовы остаться работать с новым владельцем завода. Презентацию завода высылаю по запросу".

Что касается долгов, стоит упомянуть, что в прошлом году Следственный комитет возбудил уголовное дело по неуплате налогов на добавленную стоимость и прибыль на заводе "Владалко". Дело до сих пор рассматривается в судах.