На должность главы города Владимира подали документы пять кандидатов

Конкурсная комиссия по выборы кандидатов на пост главы города Владимира приняла документы от пяти кандидатов, сообщает пресс-служба мэрии.

Среди тех, кто прошел горнило "отборочного раунда" действующий сити-менеджер Андрей Шохин, а также депутат Законодательного собрания Сергей Казаков, проректор ВлГУ Лев Логинов, бывший глава Камешковского района Артём Андреев и предприниматель Денис Найденов.

3 сентября конкурсная комиссия рассмотрит программы кандидатов, после чего отберет троих из них для отчета перед депутатами владимирского горсовета.

Кандидатам на должность главы города предстоит защита своих программ на первом заседании Совета народных депутатов, который будет избран на прямых выборах 13 сентября. Таким образом, нового главу города Владимира выберет городской Совет нового созыва.