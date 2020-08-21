Ковровчанина будут судить сразу за кражу и незаконную постановку на учет мигрантов

В коровской полиции завершили расследование по делу 36-летнего местного жителя, которого обвиняют сразу по двум статьям УК РФ - "кража" и "фиктивная постановка на учет иностранного гражданина".

Как сообщает пресс-служба областной полиции, в июне прошлого года мужчина приехал со своими знакомыми на рыбалку и у одного из них похитил из автомобиля телефон. Его он продал позднее неизвестному гражданину во Владимире. Материальный ущерб составил 7 тысяч рублей.

Также полицейские установили, что с октября по ноябрь прошлого года мужчина за денежное вознаграждение фиктивно поставил на учет по месту своего жительства семерых граждан из Средней Азии. Позднее они у него не жили. Аналогичное преступление ковровчанин совершил в марте текущего года, фиктивно поставив на миграционный учет пятерых граждан Узбекистана.