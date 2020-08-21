Активисты ОНФ добиваются установки светофора на пешеходном переходе в Муроме, где сбили двух школьниц

фото предоставлено ОНФ во Владимирской области

Активисты Общероссийского народного фронта во Владимирской области вместе с представителями администрации Мурома осмотрели пешеходный переход, где два дня назад водитель сбил двух 15-летних девочек, одна из которых находится в тяжелом состоянии. Ее перевезли в областную больницу.

- Этот переход является очагом ДТП. В 2017 году здесь также сбили девочку насмерть. На этом пешеходном переходе неоднократно сбивали людей. Теперь сбили двух 15-летних девочек. Мы будем ходатайствовать перед органами власти Мурома об установлении искусственных неровностей и оборудовании светофора с кнопкой, чтобы по требованию пешеходов загорался зеленый свет», — отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» во Владимирской области Игорь Шубников.

Кроме того, эксперты выяснили, что этот самый пешеходный переход ведет к местному парку, который является местом притяжения горожан. Поэтому принято решение обратиться в прокуратуру, ГИБДД и органы местного самоуправления, чтобы здесь в кратчайшее время появились искусственные неровности и кнопочный светофор.

Еще один объект, который обследовали активисты — школа №16 города Мурома. В прошлом году общественники обращались в ГИБДД и муниципальные власти, чтобы рядом с учебным заведением установили необходимые знаки, а также нарисовали зебру на пешеходном переходе. Недостатки спустя год так и не были устранены. Общероссийский народный фронт по данному факту намерен обратиться в прокуратуру.