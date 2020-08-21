Во Владимирской области до 6 сентября продлевается режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции для лиц старше 65 лет до 6 сентября в нашем регионе продлевается срок действия ограничительных мер. В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Напомним, к исключениям для режима самоизоляции относятся обращение за медицинской помощью, выгул животных, посещение магазинов с 9 до 12 часов с использованием средств индивидуальной защиты (масок, респираторов).