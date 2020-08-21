Футболисты из Владимира и Мурома выбыли из борьбы за Кубок России

19 августа состоялись матчи в рамках Бетсити Кубка России. Владимирское "Торпедо" играло со столичной "Родиной" и уступило со счетом 0:2.

- В сложившейся ситуации меня радут только одно - моментов становится все больше, хотя реализовать мы их пока не можем. Поэтому срабатывает футбольная присказка: "не забиваешь ты - забивают тебе". Надеемся, что следующая игра будет более результативной, - подчеркнул Дмитрий Вязьмикин, главный тренер "Торпедо".

Прервал свою победную серию и ФК "Муром". В Саратове они сыграли с "Соколом". Но матч закончился поражением для муромлян. Поединок завершилсясо счетом 2:1.

Таким образом, обе команды выбыли из борьбы за Кубок России.