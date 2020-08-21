21 августа во Владимирской области стартует "Музыкальная экспедиция"

21 августа в Патриаршем саду Владимира джазовой феерией откроется фестиваль "Музыкальная экспедиция". В числе слушателей его первого концерта будет губернатор Владимир Сипягин. Начало концерта - в 18.00. Стоимость билетов - 100-200 рублей.

Международный проект «Музыкальная экспедиция», художественным руководителем которого является всемирно известный виолончелист, заслуженный артист России Борис Андрианов, традиционно объединит концерты ярчайших представителей современного исполнительского искусства и путешествие по историческим местам Владимирского края.

В этом году в составе выездной концертной команды выступят скрипачи Елена Ревич и Никита Борисоглебский, виолончелисты Борис Андрианов и Анна Кошкина, пианист Пётр Лаул, флейтист Максим Рубцов, баянист Николай Сивчук, гитарист Дмитрий Илларионов, арфистка Софья Кипрская, юная певица Полина Стембольская, звёзды джаза Вадим Эйленкриг и Мариам Мерабова. С приглашёнными солистами выступит Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Артёма Маркина.