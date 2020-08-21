Во Владимире женщина на работе залезла в шкафчик коллеги и украла оттуда 5 тысяч рублей

Во Владимире обвиняют в краже пяти тысяч рублей из шкафчика на одном из предприятий работницу данного предприятия.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, 40-летняя женщина во время рабочей смены увидела, что в соседнем шкафчике в замке оставлен ключ. Женщина открыла дверцу и обнаружила внутри пять тысяч рублей. На следующую рабочую смену она не вышла, чем навлекла на себя подозрения.

Полицейские установили место жительства работницы и задержали ее у себя дома. В содеянном она призналась, обещав вернуть похищенные деньги в ближайшее время. Расследование продолжается.