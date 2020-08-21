11% жителей Владимирской области столкнулись с харрасментом на работе

Актуальная для США и Европы тема оказалась не особо актуальной для Владимирской области. Речь идет о модном нынче слове "харрасмент" или сексуальных домогательствах на работе.

Служба исследований hh.ru провела онлайн-опрос среди 8447 соискателей из разных регионов России, включая Владимирскую область, чтобы выяснить, сталкивались ли они с подобным. В итоге, 89% опрошенных жителей 33 региона никогда не сталкивались с харрасментом. Еще 7 процентам респондентов все-таки пришлось выслушивать неприличные высказывания или оскорбления в свой адрес, 4% опрошенных упомянули о нежелательных прикосновениях.

По России в целом доля тех, кто не сталкивался с сексуальными домогательствами на работе, оказалась ниже – 87%. В гендерном разрезе от харрасмента больше страдают женщины, чем мужчины: 93% соискателей мужского пола отметили, что подобные проявления на работе обошли их стороной, среди женщин доля ответивших аналогичным образом не превысила 82%. О неприличных высказываниях и оскорблениях чаще упоминали представители сектора товаров народного потребления (15%), гостинично-ресторанного бизнеса (12%), а также продуктов питания (11%).