Во Владимирской области за сутки коронавирусом заболели 24 человека

Роспотребнадзор обновил данные по заразившимся Covid-19 в 33 регионе. И за сутки у нас 24 новых случая. Именно столько было лабораторно подтверждено на 9 часов утра 21 августа.

В лидерах вновь оказались Гусь-Хрустальный и муромский районы, где заболели по пять человек. Остальные случаи распределились так:

- 4 сл. в Меленковском,

- по 2 сл. в Ковровском, Гороховецком, Селивановском районах и городе Владимире,

- по 1 сл. в Александровском и Вязниковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6066 случаев заболевания (1021 сл. в г. Владимире, 863 сл. в Гусь-Хрустальном, 680 сл. в Петушинском, 568 сл. о. Муром, 531 сл. в Ковровском, 462 сл. в Александровском, 312 сл. в Собинском, 306 сл. в Вязниковском, 293 сл. в Юрьев-Польском, 212 сл. в Кольчугинском, 167 сл. в Меленковском, 160 сл. в Судогодском, 139 сл. в Киржачском, 105 сл. в Суздальском, 81 сл. в Камешковском, 63 сл. в г. Радужном, 55 сл. в Селивановском, 48 сл. в Гороховецком).