В Вязниках 19-летний парень ударил участкового по лицу, когда тот вмешался в его ссору с отцом

Следственный комитет РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Вязниковского района. Его обвиняют в том, что он ударил участкового, когда тот исполнял свои служебные обязанности.

По версии следствия, ночью 10 августа молодой человек поссорился со своим отцом и грозился того убить. Видимо, ссора была очень громкой, так как соседи вызвали полицию. На место приехал участковый. Вот только, когда он попытался урегулировать конфликт, парень ударил его кулаком по лицу.

Уже позже 19-летний мужчина раскаялся в этом и признал свою вину. Однако дело продолжается. И вязниковцу грозит до пяти лет тюрьмы.