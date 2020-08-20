Москвич украл во Владимире дорогой алкоголь

Житель Московской области, приехавший во Владимир, побывал в одном из местных гипермаркетов и умудрился похитить с прилавка бутылку алкоголя, стоившую около пятнадцати тысяч рублей. Момент похищения попал на видеокамеры и, как рассказали в УМВД России по Владимирской области, полицейские смогли отыскать злоумышленника. Сорокалетнего мужчину, судимого за аналогичные преступления, задержали и доставили в отдел полиции города Владимира. Задержанный дал признательные показания. Он признался. Сейчас возбуждено уголовное дело, похитителю дорогого алкоголя грозит до двух лет лишения свободы.