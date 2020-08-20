Владимирцев приглашают проголосовать за «Российское дерево года»

фото городской администрации

Продолжается объявленный Советом Федерации РФ конкурс «Российское дерево года»-2020. Он проводится в рамках программы «Деревья — памятники живой природы» с 2017 года и является национальным отборочным этапом международного конкурса «Европейское дерево года».

Конкурс проводится путем открытого голосования на сайте программы до 1 октября.

Напомним, что в 2017 году один из старейших дубов города Владимира, расположенный по адресу Спасская, 6 получил официальный статус «Дерево — национальное достояние, охраняемое государством». В честь этого события перед дубом была установлена памятная табличка.

Дуб черешчатый является арт-объектом пешеходной улицы Георгиевской. Цепь, стянувшая ствол дерева во избежании разрушения, вместе с деревянной лавочкой со стилизованным котом, придала природному объекту дополнительную туристическую привлекательность.