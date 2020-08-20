Владимирская станция скорой медицинской помощи получила три новых автомобиля класса «В»

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Автомобили марки «Газель» оснащены всем современным оборудованием, позволяющим оказывать неотложную медицинскую помощь на догоспитальном этапе и проводить экспресс-анализы.

В арсенале медиков – аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, кислородные баллоны с ингалятором, электрокардиограф, глюкометр, полный комплект носилок и многое другое.

Это уже не первая поставка автомобильной техники на Станцию скорой медицинской помощи г. Владимира в 2020 году. Специализированная служба дополнительно получила два современных реанимобиля, закупленных за счет федерального бюджета.

В 2020 году автопарк службы скорой медицинской помощи Владимирской области пополнят 45 единиц специализированного транспорта – 33 автомобиля класса «В» и 12 реанимобилей. 30 автомобилей уже поставлено за счет федерального и областного бюджетов. Ожидается поступление еще 15 автомобилей скорой помощи класса «В», часть из которых будет передана Станции СМП г. Владимира.

До конца года региональная система здравоохранения получит 11 автомобилей для амбулаторно-поликлинического звена, которые будут использоваться при оказании первичной медико-санитарной помощи пациентам на дому. Автомобили уже поставлены в Собинскую, Селивановскую, Александровскую, Меленковскую районные больницы и в ряд других учреждений.

Кроме того, в этом году два автомобиля были поставлены в Городскую больницу №6 г. Владимира и Собинскую районную больницу. Они предназначены для транспортировки пациентов в гемодиализные центры.

В августе этого года Областная детская клиническая больница также приобретет реанимобиль для транспортировки новорожденных, нуждающихся в лечении и реанимации в условиях специализированного учреждения.