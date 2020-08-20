Во Владимирской области разрешили проводить массовые мероприятия в учреждениях культуры

С 20 августа во Владимирской области разрешено проведение культурно-просветительских мероприятий в учреждениях культуры. При этом зрительные залы могут быть наполнены только на 50-70 процентов от их вместимости. Также должны соблюдаться все меры предосторожности.

Напомним, что в регионе сохраняется запрет на проведение досуговых, развлекательных, выставочных, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием людей, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, иных местах массового посещения граждан. Исключение сделано для культурно-просветительских мероприятий, а также для физкультурных и спортивных мероприятий без привлечения зрителей.

Сохраняются также уже ставшие привычными неукоснительное соблюдение гигиены, социальное дистанцирование, дезинфекция, самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, использование масок в транспорте и общественных местах.