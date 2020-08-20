В Петушинском районе пожарные потушили два дачных дома и отстояли третий дом

фото ГУ МЧС по Владимирской области

Утром 20 августа в деревне Ветчи Петушинского района загорелось сразу два дачных дома. Существовала угроза распространения на соседние дома. Сотрудникам МЧС удалось отстоять третий дом и потушить два других.

- Пожар был ликвидирован на площади 244 кв.м. Третий дачный дом был лишь частично повреждён. На месте работает испытательная пожарная лаборатория, - рассказали в ГУ МЧС по Владимирской области.

К ликвидации последствий пожара привлекались 9 единиц техники и 31 человек личного состава.