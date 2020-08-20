Во Владимирской области более ста охотников привлекли к административной ответственности

С 15 августа во Владимирской области открылся сезон охоты на болотно-луговую дичь. В настоящий момент на территории региона зарегистрировано более 28 тысяч владельцев охотничьего оружия. Росгвардейцы проверили более 100 владельцев охотничьего оружия, привлеченных к административной ответственности за нарушения, связанные с несоблюдением правил охоты. В результате у восьми охотников аннулировали одиннадцать разрешений на хранение и ношение охотничьего оружия. Управление Росгвардии напоминает, что в ходе охоты запрещается: применять оружие на расстоянии менее 200 метров от ближайшего населенного пункта, применять оружие при плохой видимости, если точно не удостоверитесь, что целитесь конкретно в цель, открывать огонь по дичи близ электропроводов и открывать огонь по информационным знакам, а также загонять дичь таким образом, что остальные участники охоты располагаются с разных сторон. Также во время охоты охотник должен иметь при себе следующие документы: охотничий билет, разрешение на оружие, на добычу охотничьих ресурсов и путевку в конкретное охотхозяйство. Отсутствие документов является административным правонарушением, а если дичь добыта незаконным путем, ее имеют право конфисковать.