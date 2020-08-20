Во Владимиркой области обсуждают возможность посещения 10 процентов зрителей на соревнования

С 14 августа областное управление Роспотребнадзора со второй попытки разрешило проводить массовые спортивные мероприятия, однако без посещения зрителей.

Владимирцы недоумевают, почему в кино ходить можно, а прийти поболеть за любимую команду на свежем воздухе - нельзя.

- Все зависит от текущей эпидемиологической ситуации. Мы плотно общаемся с управлением Роспотребнадзора, и сейчас обсуждаем возможность проводить соревнования и спортивные мероприятия, собирая 10 процентов зрителей, - рассказад Алексей Сипач, директор департамента спорта.

В любом случае последнее слово останется за Роспотребнадзором. Напомним, что на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 6042 случая заболевания коронавирусом.