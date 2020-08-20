Мэр Москвы Сергей Собянин подарил Суздалю 10 автобусов

фото предоставлено администрацией Суздаля

В начале августа глава администрации Суздаля Сергей Сахаров обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой подарить городу 10 автобусов малой вместимости.

К 18 августа ГУП г. Москвы «Мосгортранс» подготовил для города Суздаля 10 автобусов Мерседес 2016 года выпуска с минимальным пробегом.

- Выражаю искреннюю благодарность Сергею Семеновичу Собянину за внимание к нашему городу. Это не первый подарок, который получает город Суздаль от Правительства города Москвы по распоряжению Сергея Собянина. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, - сказал Сергей Сахаров.

Автобусы передадут двум муниципалитетам - «Селецкое» и «Павловское» (по одному каждому), а также МБУК «Центру культуры и досуга города Суздаля», управлению образования администрации Суздальского района и районному управлению культуры (тоже - по одному). Остальные пять будут задействованы на обслуживании пассажиров на регулярных автобусных маршрутах (три штуки), и последние два останутся в распоряжении города Суздаля.

Глава администрации муниципального образования «Селецкое» Николай Курашкин сказал, что автобус будут использовать для нужд местного культурно-досугового центра. Теперь проблема доставки артистов, ветеранов, спортсменов к месту проведения мероприятий решена.