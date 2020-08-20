Во Владимирской области медикам предлагают на 18 тысяч рублей меньше, чем в Москве

Эксперты hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, проанализировали более 650 тысяч вакансий в профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика», открытых в России с января 2019 года по июль 2020 года включительно.

Владимирская область за этот период показала снижение предлагаемых зарплат в вакансиях для медиков на 0,9%.

В целом по России средние зарплаты, предлагаемые специалистам сферы «Медицина, фармацевтика», в июле составили 43 945 рублей – что на 0,9% выше, чем в январе прошлого года, но на 5,3% ниже, чем в январе 2020 года.

- В региональном разрезе цифры существенно разнятся. Так, ТОП-10 возглавила Республика Бурятия: в июле этого года средние предлагаемые зарплаты в «Медицине, фармацевтике» здесь составили 58 264 рублей, что на 46,4% больше, чем в январе 2019-го. Владимирская область оказалась на 49 месте рейтинга: за полтора года предлагаемые зарплаты снизились почти на процент и составили 44 305 рублей. А снижение в июле 2020 относительно января 2020 года составило 3,5%», - рассказывает Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru Север ЦФО.