Владимирцам предлагают выиграть 50 тысяч рублей за красивую фотографию

. Фото: материалы пресс-служб

Всероссийская перепись населения, которая должна была пройти этой осенью, перенесена на 2021 год из-за коронавирусных ограничений. Но подготовка к ней уже вовсю идет. Например, Росстат объявил фотоконкурс "Страна в объективе", посвященный переписи. Прием заявок уже открыт и продлится до 30 сентября. Принять участие в конкурсе может любой желающий старше 18 лет. Номинаций три:

"Храним традиции" - о национальных традициях;

"Семейный альбом" - о нескольких поколениях своих близких;

"Покажи страну ВиПиНу" - о достопримечательностях родного края. Как видим, подобрать к любой из них фотографию из своего альбома не проблема. А призы, которые ждут победителей, солидные: 25 тысяч рублей за первое место, 15 тысяч за второе и 10 тысяч за третье. Обладатель Гран-при получит 50 тысяч рублей. Пока что от Владимирской области всего два участника - сотрудник Юрьев-Польского Историко-Архитектурного и Художественного музея, который сделал жанровое фото с куклой, и жительница Владимира Оксана Мироедова, снявшаяся в образе русской красавицы.

Подробности на сайте Всероссийской переписи населения https://www.strana2020.ru/