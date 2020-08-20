В Петушинском районе водитель мусоровоза попытался подкупить полицейского

Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, 18 августа в полицию от жителей Покрова поступило сразу несколько сообщений о том, что около деревни Марочково грузовики сбрасывают мусор, хотя работающего полигона там нет. Приехавшие на место полицейские обнаружили грузовик «Хово», с которого несанкционированно сбрасывали мусор на территории Петушинского района. Полицейские составили протокол об административном нарушении, но водитель, двадцатитрехлетний молодой человек, попытался подкупить полицейского. Вручив ему двадцать тысяч рублей. Но тот от денег отказался, предупредил водителя о последствиях и сообщил о случившимся в дежурную часть. Однако мужчина настаивал на передаче взятки и в тот момент, когда он передавал деньги, его задержали. Вину в совершении преступления обвиняемый признали полностью, в содеянном раскаялся. За покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных бездействий ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет и крупного штрафа. Материалы по делу об административном правонарушении, собранные полицейскими, направлены в прокуратуру Петушинского района.