Во Владимирской области еще 25 человек заразились коронавирусом

Во Владимирской области 20 августа лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 5 случаев в Ковровском районе, 4 случая в Гусь-Хрустальном районе, по 2 случая в Муромском, Меленковском, Вязниковском, Селивановском, Александровском районах и городе Владимире, по 1 случаю в Гороховецком, Петушинском, Собинском и Камешковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6042 случая заболевания (1019 сл. в г. Владимире, 858 сл. в Гусь-Хрустальном, 680 сл. в Петушинском, 563 сл. о. Муром, 529 сл. в Ковровском, 461 сл. в Александровском, 312 сл. в Собинском, 305 сл. в Вязниковском, 293 сл. в Юрьев-Польском, 212 сл. в Кольчугинском, 163 сл. в Меленковском, 160 сл. в Судогодском, 139 сл. в Киржачском, 105 сл. в Суздальском, 81 сл. в Камешковском, 63 сл. в г. Радужном, 53 сл. в Селивановском, 46 сл. в Гороховецком).