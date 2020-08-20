В этом году планируется привить от гриппа 60 процентов жителей Владимирской области

Во Владимирской области, как и во всей стране, планируется привить от гриппа 60 процентов населения, в том числе 75 процентов пациентов из групп риска. В этом году также будет проведена вакцинация от новой коронавирусной инфекции.

На уровне лечебных учреждений разработаны планы-графики проведения вакцинации, сформированы 42 прививочные бригады. Прививочные кабинеты будут работать не только в будни, но и в выходные дни.

Кроме того, планируется организовать дистанционную запись на вакцинацию и доставку к месту её проведения жителей сельской местности из групп риска. Для максимального охвата вакцинацией будут использоваться передвижные медицинские комплексы.

Руководителям медицинских организаций предписано обеспечить готовность учреждений в условиях подъёма заболеваемости.

Среди других мер – формирование неснижаемого запаса противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты в медучреждениях, своевременная госпитализация пациентов из групп риска, иммунизация сотрудников медучреждений против гриппа и другие профилактические мероприятия.