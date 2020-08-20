Яблочный Спас в Суздале посетило около тысячи человек

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В этом году эпидемиологическая обстановка внесла небольшие коррективы в проведение Яблочного спаса в Суздале. Но музейщикам удалось сохранить особый камерный дух, свойственный этому православному празднику. Традиционно были освящены плоды, концертная программа отличалась сдержанностью, которая положена для дней поста.

По мнению генерального директора музея-заповедника Светланы Мельниковой, такие праздники помогают лучше понять суть традиций нашего народа, которые берут свое начало в глубокой древности. А традиции – есть великое достояние нации, хранить которое помогает, в том числе Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

Гости Яблочного спаса смогли выбрать мастер-классы на любой вкус: от изготовления сувениров из природных материалов до художественной резки по фруктам и овощам. Дети развлекались на интерактивных площадках, участвовали в конкурсе рисования. Интересной и познавательной получилась экскурсия по аптекарскому огороду. Украшением праздника стал показ традиционных русских костюмов с историческим рассказом о каждом из них, которые предоставила владимирская рукодельница Галина Федорова.

Первый праздник Владимиро-Суздальского музея-заповедника на открытом воздухе после снятия ограничений посетило около 1000 человек.