Владимирцев приглашают на кинопоказ под открытым небом

21 августа, в пятницу, на Никитском бульваре пройдет кинопоказ под открытым небом. Владимирцев приглашают посмотреть комедию "Дорогой папа".

Владелец ведущей торговой сети Вадим Дюмин должен поехать в свой родной маленький город, найти бывшую жену и дочь и убедить их отказаться от наследства на сумму… где-то полмиллиарда долларов. Вадим уверен, что его обаяние и манипуляции сработают и здесь, но в мире дочери его методы не работают, и слово «дорогой» здесь совсем не про деньги.

В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Валентина Ляпина, Ирина Пегова и другие актеры.

Начало кинопоказа - в 20:30, но так как количество мест на кинопоказе ограничено, советуют прийти пораньше.