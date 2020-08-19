Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

Во Владимирском театре драмы постановили моноспектакль об Айседоре Дункан

Ее сыграла актриса Валерия Емельянова
Виктория СуховаВикторияСухова
КомментироватьОставить комментарий
фото предоставлено Владимирским театром драмы

фото предоставлено Владимирским театром драмы

18 августа на малой сцене Владимирского академического театра драмы состоялась сдача моноспектакля Валерии Емельяновой "Айседора. Рожденная у моря" по мотивам пьесы Сагалова «Три жизни Айседоры Дункан» и книги А.Дункан «Исповедь» в постановке режиссера Марии Большаковой.

Когда постановку увидят зрители, пока неизвестно. Также в театре активно проходят репетиции спектакля "Идиот", а артисты выступают под открытым небом на площадке в Суздале.

И еще одна хорошая новость: с 20 августа начинает работу касса театра.

Режим работы кассы в августе: Пн-Пт с 14.00 до 18.00, Сб-Вс выходные.

Культура