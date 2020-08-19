Во Владимирском театре драмы постановили моноспектакль об Айседоре Дункан

фото предоставлено Владимирским театром драмы

18 августа на малой сцене Владимирского академического театра драмы состоялась сдача моноспектакля Валерии Емельяновой "Айседора. Рожденная у моря" по мотивам пьесы Сагалова «Три жизни Айседоры Дункан» и книги А.Дункан «Исповедь» в постановке режиссера Марии Большаковой.

Когда постановку увидят зрители, пока неизвестно. Также в театре активно проходят репетиции спектакля "Идиот", а артисты выступают под открытым небом на площадке в Суздале.

И еще одна хорошая новость: с 20 августа начинает работу касса театра.

Режим работы кассы в августе: Пн-Пт с 14.00 до 18.00, Сб-Вс выходные.