На пост главы Коврова претендуют четыре человека

Первый этап конкурса состоится 20 августа. В этот день комиссия рассмотрит документы кандидатов и определит, кто сможет продолжить борьбу.

Заявления на соискание должности главы города подали: индивидуальный предприниматель Дмитрий Велижанский, директор МУП «Первомайский рынок» Амангельды Куандыков, первый заместитель главы администрации Коврова по ЖКХ, начальник управления городского хозяйства Елена Фомина и начальник производства ООО "Техно-стиль"Александр Ушаков.

Напомним, что нового главу горсовет должен был выбрать еще 23 июля, однако претендовавший на этот пост и. о. мэра Андрей Наумов в последний момент снял свою кандидатуру. Выборы были признаны несостоявшимися.