День города во Владимире перенесли на неопределенный срок

В этом году, несмотря на круглую дату - 2030 лет со дня основания - День города во Владимире в конце августа, как обычно, праздновать не будут. Такое решение принял сити-менеджер Андрей Шохин с учетом эпидемиологической ситуации. Речь идет не только о коронавирусной инфекции, но и о заболеваемости ОРВИ и другими респираторными заболеваниями. По словам самого сити-менеджера, провести День города в привычном массовом формате его уговаривали "ковид-диссиденты" и штабы кандидатов в депутаты на предстоящих выборах, но не уговорили.

Главным аргументом против массового праздника стали данные регионального управления Роспотребнадзора. Руководитель управления Татьяна Данилова сообщила, что за минувшую неделю во Владимире зафиксирован рост числа случаев заболевания ОРВИ и гриппом. По сравнению с первой неделей августа прирост составил 12,9%, а превышение недельного эпидемиологического порога - более 20%.

Массовые народные гуляния с участием детей приведут к вспышке заболеваемости, что особенно неуместно в канун начала учебного года.

В районных ДК и парках могут провести локальные программы для жителей, но торжеств в центре города с перекрытием улиц не будет. Дату празднования Дня города назовут позже - когда коронавирус уйдет.