Сегодня губернатор Сипягин встретится с участниками долевого строительства незаконно построенного дома в Коммунаре

Сегодня, 19 августа, в 17.00 губернатор Владимир Сипягин в областной администрации встретится с гражданами - участниками долевого строительства дома №19 по улице Центральная в микрорайоне Коммунар. Дом не могут сдать в эксплуатацию уже два года, все это время жители, вложившие деньги в строительство, не могут получить право собственности на свои квартиры и въехать в них. Квартиры доме купили более 90 семей.

Проблема в том, что застройщик - ООО "Система" - построил 9-этажный дом, хотя ограничение по высотности в этом районе 7 этажей. Теперь дом невозможно сдать, а значит, въехать в него. В ситуацию вмешались областные власти и предложили два варианта решения проблемы - менять правила застройки так, чтобы дом в них вписался (долго, дорого и чревато высотной застройкой в других районах) и снести два лишних этажа (тоже долго и дорого). Будет ли предложен третий вариант и устроит ли он участников долевого строительства - узнаем сегодня вечером.