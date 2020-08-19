Владимирский роспотребнадзор перед 1 сентября открыл "горячую линию", посвященную качеству детских школьных товаров

Перед началом нового учебного года управление Роспотребнадзора по Владимирской области в период с 19 августа по 2 сентября 2020 года будет консультировать владимирцев по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Консультации будут проходить в рамках специальной "горячей линии".

Родители и все заинтересованные лица смогут получить консультацию специалистов по интересующим вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей по следующим телефонам: 8-800-200-05-45 или 8(4922)45-10-70.