У губернатора Владимира Сипягина отрицательный тест на коронавирус

губернатор Владимир Сипягин Фото: Алексей СУХОВ

Губернатор Владимир Сипягин сообщил, что он получил результаты анализов на коронавирус. Он вновь отрицательный. А значит все запланированные встречи, в том числе, совещание с обманутыми дольщиками, назначенное на сегодня, остается в силе. Глава региона лично будет на нем присутствовать.

К слову, в своих соцсетях губернатор пишет и о том, что у его коллег тоже отрицательный анализ на коронавирус. Правда, о каких именно коллегах идет речь, он не уточнил.

Напомним, главе региона пришлось во второй раз уйти на самоизоляцию после того, как у врио заместителя губернатора Бориса Годунина подтвердили коронавирус.