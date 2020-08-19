В зоне строительства развязки на автодороге М-7 в Вязниках меняется схема движения

фото предоставлено ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород

ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород сообщает, что в зоне строительства развязки на 300 км автодороги М-7 «Волга» в Вязниках с 21 августа изменится схема движения.

Подъезды к М-7 по региональной дороге г.Вязники – ст.Вязники со стороны улиц Рябиновая и Садовая закрываются для проведения реконструкции. Проезд по временному дублеру М-7 возможен только в прямом направлении.

Движение транспорта со стороны города Вязники будет организовано через деревню Федурники с выездом на 305 км. Разворот в сторону Нижнего Новгорода - через разворотную петлю на 303 км.

Проезд со стороны ж/д станции Вязники возможен по улице Промышленная с выездом на 297 км в районе деревни Болымотиха, где будет организован временный регулируемый перекресток с левосторонним поворотом.

Напомним, строительство двухуровневой транспортной развязки планируется завершить в декабре. Она позволит развести потоки транзитного и городского транспорта, обеспечив сквозной проезд по М-7 «Волга». Дорога г.Вязники – ст.Вязники пройдет над федеральной трассой по 76-метровому четырехполосному путепроводу.

На сегодняшний день возведен путепровод и обустраиваются съезды. По основному ходу трассы выполнена основная часть выемки грунта. Ведется устройство дорожной одежды, откосного дренажа, водопропускной трубы, транспортно-пешеходных дорожек и монтаж шумозащитных экранов.