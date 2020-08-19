В Областном перинатальном центре открылся акушерский дистанционный консультативный центр

Цель работы акушерского дистанционного консультативного центра - оказание помощи беременным при преждевременных родах, проведение оперативного, динамичного контроля за состоянием здоровья женщин с осложненным течением беременности и родов, своевременная транспортировка пациенток в перинатальный центр, а также оказание экстренной консультативной помощи учреждениям родовспоможения.

В распоряжении выездной акушерской бригады – специализированный реанимобиль, с помощью которого при угрозе преждевременных родов пациенток доставляют в Областной перинатальный центр. В случае медицинских показаний на догоспитальном этапе применяется токолитическая терапия, которая подавляет преждевременную родовую деятельность. Медицинская помощь также оказывается недоношенным.

Специализированный центр работает в круглосуточном режиме, включая выходные и праздничные дни. Акушерские бригады уже совершили пять выездов в Александровский, Муромский и Кольчугинский районы – пациентки были своевременно доставлены в перинатальный центр, в одном случае медицинская помощь была оказана на месте.

– Чем больше срок беременности, тем меньше риск развития тяжелых осложнений у ребенка. Каждый день, проведенный в утробе матери под наблюдением опытных врачей, дает дополнительный шанс для выживания недоношенного малыша, – подчеркнула главный врач Областного перинатального центра Надежда Туманова.