Во Владимиркой области еще 23 человека заразились коронавирусом

Во Владимирской области на 19 августа лабораторно подтверждено 23 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. По 4 случая в Гусь-Хрустальном и Муромском районах, по 3 случая в Ковровском, Меленковском и в Вязниковском районах, по 2 случая во Владимире, Гороховецком и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6017 случаев заболевания (1017 сл. в г. Владимире, 854 сл. в Гусь-Хрустальном, 679 сл. в Петушинском, 561 сл. о. Муром, 524 сл. в Ковровском, 459 сл. в Александровском, 311 сл. в Собинском, 303 сл. в Вязниковском, 293 сл. в Юрьев-Польском, 212 сл. в Кольчугинском, 160 сл. в Судогодском, 139 сл. в Киржачском, 161 сл. в Меленковском, 105 сл. в Суздальском, 80 сл. в Камешковском, 63 сл. в г. Радужном, 51 сл. в Селивановском, 45 сл. в Гороховецком).