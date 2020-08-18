Во Владимирской области в школы закупят маски и термометры

В регионе перед началом учебного года решили обеспечить профилактику коронавирусной инфекции в школах, детсадах и кружках. Более 63 миллионов рублей направлено на приобретение рециркуляторов воздуха, дозаторов для кожных антисептиков, бесконтактных термометров, перчаток и одноразовых масок. Муниципалитеты получат на мероприятия по профилактике и предотвращению новой коронавирусной инфекции от 443 тысяч до 16,47 миллионов рублей. Выделенная сумма будет зависеть от количества детей, обучающихся в муниципальных и частных, но имеющих соответствующие лицензию или аккредитацию, дошкольных и общеобразовательных организациях.