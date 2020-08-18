Ковровчанин, продавший коммерческую тайну, получил условный срок

Пятидесятилетний житель Коврова занимал одну из руководящих должностей «Ковровского электромеханического завода». У него по долгу службы был доступ к техническим документам, а также информации, представляющей коммерческую тайну. И мужчина согласился помочь знакомому, передав ему некоторые технические документы. Позднее он сфотографировал необходимые документы на фотокамеру своего сотового телефона и затем передал их заказчику с помощью мобильных мессенджеров. За разглашение коммерческой тайны сотрудник получил пятьдесят тысяч рублей, которые потратил. Приговором Ковровского городского суда экс-сотрудник завода признан виновным в незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну, и ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.