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Происшествия

В Коврове оштрафовали молодого мошенника

Он заплатит сорок пять тысяч рублей
Ирина МальцеваИринаМальцева
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Двадцатилетний житель Оренбургской области дал объявление на популярном сайте, обещая продать бинокли. Доверчивый ковровчанин перечислил за товар на счет мошеннику пять с половиной тысяч рублей, но биноклей не дождался – оренбуржец просто не собирался их отправлять. Когда злоумышленника нашли, оказалось, он уже не раз судим за аналогичные преступления. Ковровский городской суд оштрафовал его на пятнадцать тысяч рублей, но с учетом прошлого приговора он получил 150 часов обязательных работ и штраф – сорок пять тысяч рублей.

Криминал