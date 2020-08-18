В Коврове оштрафовали молодого мошенника

Двадцатилетний житель Оренбургской области дал объявление на популярном сайте, обещая продать бинокли. Доверчивый ковровчанин перечислил за товар на счет мошеннику пять с половиной тысяч рублей, но биноклей не дождался – оренбуржец просто не собирался их отправлять. Когда злоумышленника нашли, оказалось, он уже не раз судим за аналогичные преступления. Ковровский городской суд оштрафовал его на пятнадцать тысяч рублей, но с учетом прошлого приговора он получил 150 часов обязательных работ и штраф – сорок пять тысяч рублей.